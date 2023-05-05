Binali Yıldırım da Kızılay Başkanı'nın istifasını istedi! Kerem Kınık koltuğa yapıştı bırakmıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından yaptığı açıklamalarla saç baş yolduran Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir istifa çağrısı da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, "Kızılay maalesef kötü durumlara düştü. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin hemen ardından AHBAB'a parayla çadır satan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, daha sonra yaptığı açıklamalarla herkesi isyan ettirdi. Bugüne kadar AK Parti içinden de olmak üzere istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan ve tepki olarak vatandaşın Kızılay'a kan bağışının dibe vurmasına neden olan Kerem Kınık'a bir istifa çağrısı daha geldi.

Orada oturması AK Parti'yi yoruyor mu?

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çadır skandalı nedeniyle gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a "istifa" çağrısı yaptı. "Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, şunları söyledi:

Kızılay'da taht kavgaları çok oldu

"Kızılay'ın 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil."

Kerem Kınık'ın kenara çekilmesi lazım

"Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur."