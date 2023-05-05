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Bakan Süleyman Soylu videosunu paylaşınca Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi!

Bakan Süleyman Soylu videosunu paylaşınca Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli savunma sanayii ile ilgili videosunu alıntılayarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, "İHA/SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek" sözlerini paylaştı. Yavaş, konuşmasının uzun halini paylaşarak Soylu'ya "Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir." dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Milli Savunma Sanayii" başlıklı bir video paylaştı. O videoyu alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik bir videosunu paylaştı.

Soylu'nun paylaştığı videoda, Yavaş'ın "İHA/ SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek" ifadeleri duyuluyor.

Bu paylaşıma sosyal medya hesabından yanıt veren Yavaş ise söz konusu konuşmasının uzun halini paylaştı.

Yavaş, "Sayın @suleymansoylu, Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA'lar, SİHA'lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak." ifadelerini kullandı.

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