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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 5 Mayıs 2023 İslam Memiş 'ne altın ne gümüş' dedi tercihini açıkladı

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 5 Mayıs 2023 İslam Memiş 'ne altın ne gümüş' dedi tercihini açıkladı

Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Bugün gram altın 1281 liradan alıcı buluyor.Her düşüş alım fırsatı sunuyor. Uzmanlara göre yükselişin devamı var ekrandaki rakamlara kanıp kuyumcunun yolunun tutmamak lazım. Yaz aylarında yeni rekorlar bekleniyor.

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Altının ons fiyatı gram ve çeyrek altın fiyatını etkiliyor. 5 Mayıs 2023 altının onsu 2.047 dolardan işlem görüyor. Peki düşüş sürer mi? Yatırımcı ne yapmalı?

5 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.281,98-1.282,23

Çeyrek altın 2.254,00-2.304,00

Yarım altın 4.508,00-4.620,00

Cumhuriyet altını 9.192,00-9.331,00

Altın yükselecek

Kuyumcu İlhan  Ünder, "Altın fiyatı geride kalmıştır. İleriki dönemlerde altının fiyatını iki katı, yani yüzde 50 kadar öngörüm olmasıdır. Yaklaşık olaraktan ilk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim" diye konuştu.

İslam Memiş: Altın da gümüş de değil

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı son açıklamada şunları kaydetti:

-Ons tarafı şimdilik yükseliyor. Kar satışları mutlaka olacaktır! Peki ons tarafında yaşanan bu yükseliş en çok kimin işine yarar? “Bankada altın ve gümüşüm var, fizikiye çevirmek istiyorum ama çok para istiyorlar, ne yapmalıyım?” diyenlere. Onu da parite üzerinden yapacaklar.

- Düşüşler olmadan bu kadar hızlı yükselişler sağlıklı değil. Ben altın veya gümüş değil, borsa diyorum. Bu benim tercihim, tercihlerimle mutluyum. Onslardaki yükseliş sadece fizikiye geçiş için yarar.

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