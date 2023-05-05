BIST 4.484
DOLAR 19,49
EURO 21,53
ALTIN 1.283,37
HABER /  SAĞLIK

Polen alerjisi olanlar dikkat! Alerji astıma dönüşebilir!

Polen alerjisi olanlar dikkat! Alerji astıma dönüşebilir!

Baharla birlikte polen alerjisi şikayetleri artarken, uzmanlar alerjinin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Bahar aylarında burun akıntısı, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes tıkanması ve cilt kaşınmasından yakınanların sayısının arttığını belirten uzmanlar, bunun sebebinin bitkilerin çiçek açması, çimenlerin ve pelinlerin yetişmesiyle birlikte artan polen miktarından kaynaklandığını söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Şehirlerde görülen polen miktarları yılda yüzde 3 oranında artış gösteriyor. Bunun sebebi ise hava sahasındaki karbondioksit oranına bağlanıyor. Karbondioksit hava ve iklim ısınmasına sebep olduğu için çiçekler her yıl daha erken açmaya başlıyor ve buna bağlı olarak polenler daha erken ve daha uzun süreli uçuşuyor. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen polen alerjisi, daha çok 5 ile 40 yaş grubu arasındakileri etkilemektedir. Polen alerjisi olan kişiler, özellikle temizliğe önem vermelidir. Ağır kokulardan ve tütün dumanından da uzak durmalıdırlar" dedi.

Gerekli tedbirler alınmadığı sürece ya da yeterli tedavinin uygulanmaması durumunda hastalığın astıma dönüşme ihtimali bulunduğunu belirten Olgun, "Birçok insan öncelikle üşüttüğünü düşünürken, alerjik unsurlar gözden kaçıyor. Bu alerjilere uygulanabilecek tedavi yöntemleri çok geniş değil. Anti alerjik burun spreyleri, göz damlaları veya ilaçlar kullanılabiliyor. Belli gruplara aşı tedavisi de uygulanabiliyor. Ancak aşı tedavisi Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre uygulanmalıdır" diye konuştu.

Op. Dr. Olgun, alınabilecek bazı tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:
"Hasta mümkün olduğunca sokağa çıkmamalıdır. Dışarı çıktığında ise polen maskesi kullanmalıdır. Polen mevsiminde açık havada spor yapmak doğru değildir. Evi sabah değil öğle sonrası havalandırmalıdır. Araba ve evlerin pencereleri kapalı tutulmalıdır. Polenler daha çok sabah saat 05.00 ile 10.00 arasında yayılmaktadır. Ev ve arabadaki klimaların polen filtreleri sık sık değiştirilmelidir. Ev içi hava temizleyiciler eve giren polenlerin ortadan kaldırılmasında faydalı olabilir. Dışarıdan gelindiğinde duş almakta fayda vardır. Çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır. Kedi ve köpek uzun süre oturma ve yatak odasında bulundurulmamalı."

ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez mesajları resimli yeni 2023 hıdırellez bayramı kutlama sözleri
Hıdırellez mesajları resimli yeni 2023 hıdırellez bayramı kutlama sözleri
Arnavutköy'de iş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Arnavutköy'de iş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
BDDK, SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı
BDDK, SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu! Helikopter destekli 130 adrese baskın: 112 gözaltı
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu! Helikopter destekli 130 adrese baskın: 112 gözaltı
AK Partili Galip Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor
AK Partili Galip Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor
Meral Akşener: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş...
Meral Akşener: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş...
İstanbul'da okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı!
İstanbul'da okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı!
Bakan Süleyman Soylu videosunu paylaşınca Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi!
Bakan Süleyman Soylu videosunu paylaşınca Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi!
Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz, neler yapılır?
Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz, neler yapılır?
Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında, Bayraktar TB2 tipi SİHA vurularak düşürüldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev semalarında, Bayraktar TB2 tipi SİHA vurularak düşürüldü
Antalya'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Antalya'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Balıkesir'de lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü tıra çarptı! 33 kişi yaralandı
Balıkesir'de lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü tıra çarptı! 33 kişi yaralandı