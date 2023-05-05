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Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu! Helikopter destekli 130 adrese baskın: 112 gözaltı

Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu! Helikopter destekli 130 adrese baskın: 112 gözaltı

Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen, komandolar ile özel harekat polisinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda 112 kişi gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmesi amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ yapıldı.

“Operasyona toplamda toplamda 814 personel katıldı”

Gerçekleştirilen operasyonunda detaylarını ise Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, operasyon için çalışmanın 5 aydır sürdüğünü kaydederek, “Polis bölgesinde 108, jandarma bölgesinde 22 olmak üzere toplamda 130 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alınmıştır. Bu kapsamda sabah saatlerinde kentimizde 196 ekip, 30 özel harekât, 22 jandarma komando unsuru olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, polis bölgesinde 93 şüpheli, jandarma bölgesinde 19 şüpheli olmak üzere toplamda 112 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” dedi.

Öte yandan, operasyonla ilgili yapılan basın açıklamasına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğlulları ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı.

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