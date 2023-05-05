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Arnavutköy'de iş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Arnavutköy'de iş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ARNAVUTKÖY'de bir fabrika sahibi işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes sokakta bulunan bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre 60 yaşındaki iş adamı Mehmet Şen ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra silahlı saldırıyla uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan iş adamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan her yerde aranıyor. Saldırının henüz neden gerçekleştiği ise bilinmiyor.

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