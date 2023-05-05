İbrahim Tatlıses yorumunu gören Dilan Çıtak öfkelendi
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Dubai'de bir ödül aldı. Sosyal medya hesabından takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. Ancak Dilan'ı, gelen bir yorum kızdırdı.
İbrahim Tatlıses'ın kızı Dilan Çıtak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Dilan Çıtak, Hilton Dubai Al Habtoor City'de düzenlenen EMI Gala Moda ödül töreninde farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Dubai'deki ödül töreninde şarkıcı, babasının şarkılarını seslendirerek geceye damga vurdu.
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Geceden ödülle dönen Çıtak'a bir takipçi "İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın ayrıcalığı" yorumunda bulununca genç isim kızdı.
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