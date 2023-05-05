Hıdırellez mesajları resimli yeni 2023 hıdırellez bayramı kutlama sözleri

Bugün yani 5 Mayıs cuma günü yazın, güneşin ve baharın müjdecisi hıdırellez. İnanışa göre birçok yeniliğin de habercisi olan Hıdırellez Bayramı için en güzel mesajları sizler için bir araya getirdik. İşte hıdırellez resimli mesajları, yeni kutlama sözleri.

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Bu sene çeşitli eğlencelerle kutlanacak olan hıdırellez bugün başlıyor. Hıdırellez dilekleri yarın, 6 Mayıs cumartesi günü ikindi vaktine kadar dua edilip gül ağacının dibine yerleştirilmeli. Peki Hıdırellezde dileklerin kabul olması için yapılanlar nelerdir? Hıdırellez günü günü nerelere dikkat edilir ve neler yapılmaz? Hıdırellez akşamı gül ağacının altına dilek bağlama nasıl yapılır duası nasıldır ve tam vakti nedir? Hıdırellezde neler yapılması gerektiğini sizin için derledik.

Öncelikle hıdırellez nedir, önemi ve tarihinden kısaca bahsedelim

Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.

Hıdırellezde neler yapılır , Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile devam edelim.

Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Gül ağacına Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılmalı?

Gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırılez akşamında yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlara gelmesi dilenir.

Hıdırellez mesajları

* Bu akşam Hıdırllez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.

* Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. * Hıdırelleziniz kutlu olsun.

* Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

*Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.

*Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

*Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

* Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

* Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

* Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

*Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

*Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.