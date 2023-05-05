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Kayserispor'dan 'hakem' tepkisi: Yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'dan 'hakem' tepkisi: Yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Konyaspor maçına hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun atanmasına tepki göstererek, maça adil bir yönetim sergileyecek, yeni bir hakemin atanmasını beklediklerini açıkladı.

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Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sezon deplasmanda Alanyaspor maçında verdiği kasıtlı kararlarından dolayı bir süre maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu, daha verdiği kararların hasarları onarılmadan bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Konyaspor müsabakasına atanmıştır. Oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçında hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev almasını kabul etmediğimizi, futbolu yöneten değerli yöneticilere en net ifadeler ile belirttik. Bunu siz değerli kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu atama kararından dönülmesini ve adil bir yönetim sergileyecek yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz" denildi.

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