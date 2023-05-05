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Balıkesir'de ayı uyarısı levhaları asıldı

Balıkesir'de ayı uyarısı levhaları asıldı

BALIKESİR'in ERDEK ilçesi Kapıdağ mevki Manastır Bölgesi'nde ve Ormanlı Kırsal Mahallesi'nde fotokapana takılan boz ayılar sebebiyle uyarı levhaları asıldı.

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Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay ulusal ve yerel basında çıkan haberler ve arazide yapılan araştırmalar neticesinde, Erdek Kapıdağ Yarımadası’nda varlığı tespit edilen ayı (Ursus arctos)’un muhtemel yaşam alanları olarak belirlenen noktalara bilgilendirme amacıyla uyarı tabelaları yerleştirildi.

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