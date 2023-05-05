Midesinde eroinle yakalanan şüphelinin sözleri şaşkınlık yarattı

KONYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesinin midesinden 300 gram eroin çıktı. Midesinden eroin çıkan şüpheli, “Ben içici değil, yutucuyum” derken, şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada 1 kilo eroin, bir miktar metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kökünü Kurutma Operasyonları çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesine devam ediyor.Ekiplerin yürüttüğü saha çalışmalarında uyuşturucu kuryeliği yapan İran uyruklu bir şahıs tespit edildi. Polis, şüphelinin Konya’da gizlendiği adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Şüpheli ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, uyuşturucu yuttuğunu ifade etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, 2 gün boyunca polis nezaretinde hastanede gözlem altında tutularak midesinde kapsüller halinde bulunan eroin maddesi doğal yollarla dışarı çıkarıldı.

Şüphelinin ifadesinde para karşılığında uyuşturucu sevkiyatı yapmasının istendiği ve kabul ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin İran’da uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yuttuktan sonra yasal yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı ve uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere taksiyle Konya’ya geldiği öğrenildi. Ayrıca; şahsın İran’da bilinen bir iş adamı olduğu, şeker ve çay ticareti yapmak için sık sık Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı anlaşıldı.

5 şüpheli tutuklandı

Konya’da konakladıkları evin tespit edilmesiyle 1’i İran uyruklu 5 şüpheli yakayı ele verdi. İran uyruklu V.F.G.’nin midesinde 300 gram, gizlendiği adreste Narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada ise toplam 6 parça halinde 1 kilogram eroin, bir miktar metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

V.F.G. ile birlikte gözaltına alınan ve uyuşturucu sevkiyatını organize ederek yardım ve yataklık yapan M.P., Ö.T., F.S. ve M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı. Daha önce de birçok suç kaydı bulunan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.