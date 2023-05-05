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Japonya'da büyük deprem

Japonya'da büyük deprem

JAPONYA'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.

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