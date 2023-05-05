Japonya'da büyük deprem

JAPONYA'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.
Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Survivor 2023'den bir isim daha elendi! Başarılı yarışmacı adaya veda etti