Mine Kırıkkanat kimdir, kaç yaşında? Mine Kırıkkanat evli mi, eşi kimdir?

'Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirecek bir dosya var' iddiası ile bir anda gündem olan yazar Mine Kırıkkanat'ın hayatı merak konusu oldu. Sosyoloji mezunu ve sosyolog olan yazar Mine Kırıkkanet aslen nereli, kaç yaşında? Mine Kırıkkanat evli mi, eşi kimdir?

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Türkiye adım adım seçime giderken hem meydanlarlarda hem de tartışma programlarında tansiyon iyice arttı. 9 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Adaylardan biri olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya atılan bir iddia ise çok vahim. İddiayı ortaya atan ise gazeteci Mine Kırıkkanat. Mine Kırıkkanat 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirecek bir dosya var' iddiasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Mine Kırıkkanet aslen nereli, kaç yaşında? Mine Kırıkkanat evli mi, eşi kimdir?

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet gazetesinin Fransa temsilciliğine getirildi.

1992 yılında Milliyet gazetesine geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan gazetesinde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyor. Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olup yapıtlarını Sinek Sarayı, Bir Gün Gece ve Destina (Literatür Yayınları, 2008), Bir Nehir Roman oluşturmaktadır.

Mine Kırıkkanat Fransızca ve İngilizce bilir. Bir çocuk annesidir.