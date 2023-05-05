Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin tek yolunu Hilmi Daşdemir yazdı

2018 seçimlerine göre AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybı yaşadığını kabul eden Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "Erdoğan ve AK Parti’nin bir önceki seçime göre az bir kaybı var. Seçimin ilk turda bitmesinin tek yolu, o kaybın yarısını almasıyla yeterli olacaktır." dedi.

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Kimin kazanacağı merak konusu olurken anket sonuçları, tarafları başa baş gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, seçimleri değerlendirdiği yazısında kararsızlara dikkat çekti.

Anketlerde Erdoğan'ın önde olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun da yüzde 45 çıktığını belirten Daşdemir, kararsızların ağırlık kesiminin Erdoğan tarafında olduğunu yazdı.

"Bunlar bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kırılmışlar"

Daşdemir, iktidarın kararsızları kendi tarafına çekmesi için önerilerini paylaştı:

"Cumhur İttifakı ve özellikle AK Parti hükümetinin kendisini çok iyi anlatması gerekiyor. Bilhassa da savunma sanayiindeki ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerini anlatması olumlu sonuç verebilir.

Bunun yanı sıra PKK elebaşlarının açık desteğine rağmen Kılıçdaroğlu’na oy vermeyi planlayan, millî hassasiyeti de olan seçmenler var. Bunlar bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kırılmışlar.

En etkili yöntem şehit ailelerinin bizzat anlatması

Doğrudan siyasetçilerin de PKK ilişkisini anlatmaları etkili olabilir. Ancak en etkilisi, terör örgütü PKK tarafından şehit ailelerinin bizzat anlatması olabilir diye düşünüyorum. Zira, Türkiye’de herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Fakat terör örgütü PKK’nın bir adayı alenen desteklemesi, o adayın da bu destekten memnun bir görüntü vermesi siyasetin tıkandığı noktayı da göstermiş oluyor.

İlk baştaki sorumuza tekrar gelecek olursak; Erdoğan ve AK Parti’nin bir önceki seçime göre az bir kaybı var. Seçimin ilk turda bitmesinin tek yolu, o kaybın yarısını almasıyla yeterli olacaktır."