Binali Yıldırım ne dedi, Kerem Kınık istifa etsin sözleri olay oldu!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir programın canlı yayınında gündem olacak sözler söyledi. 11 ili vuran deprem felaketinin ardından Kızılay'a ait çadırları ve yiyecekleri sattan Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı. Kuruma daha fazla zarar vermeden istifa etmeli diyen Binalı Yıldırım'ın Kerem Kınık hakkında söyledikleri...

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Başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 ili vuran büyük depremin ardından yankıları hala devam ediyor. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük deprem sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çadırları ve hazır konserve gıda malzemelerini sattığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Kerem Kınık iddiaları kabul etmiş ve karışıklık olmuş demesinin ardından tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Toplumun büyük bir kısmı Kerem Kınık'ı istifaya çağırırken bu kez çağrı hükümet kanasından; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım geldi. Binalı Yıldırım Kerem Kınık hakkında 'Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur.' dedi.

Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur

Biz insanlarla uğraşmayalım, projelerle uğraşalım. Bir insanı ekmeğinden etmenin bize kazandıracağı bir şey yok. İşini yapmıyorsa, hak etmesi gereken maaşın gereğini yerine getirmiyorsa tabii ki ona işlem yapmak gerekir. Öbür türlü diğer çalışanlara haksızlık olur. Mekanizma belli disiplin soruşturması, hukuki yollar var. Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur.