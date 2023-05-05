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MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Firaz Zilan kod adlı terörist öldürüldü

MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Firaz Zilan kod adlı terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK sözde özel güç lojistik sorumlusu Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven’i Irak/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı. Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme haiz elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.

MİT’in saha ajanları tespit etti

Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven’in Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven’in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi.

Teröristin günlük rutinine dahil oldular

MİT, saha ajanlarını yönlendirilerek Neçirvan Seven’in günlük rutinine dahil oldu. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde tespit edilen Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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