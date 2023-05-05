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Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da polis ekiplerince, Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği A.A. ve İ.A'yı takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ile hafif ticari aracı kent merkezinde durdurup incelemede bulundu.

Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, A.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin, 13 kişiyi Gaziantep'ten araçlarına alıp İstanbul'a götürmeye çalıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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