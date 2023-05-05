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EPDK'dan erteleme kararı

EPDK'dan erteleme kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde elektrik üretim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme kararı aldı.

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EPDK'nın kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde 8 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar, lisans sahibi tüzel kişiler ve tedarik şirketlerinin avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Söz konusu şehirlerde kurulu, şirket merkezi bu illerde olan ve işletmede elektrik üretim tesisi bulunan elektrik üretim ve dağıtım lisansı sahipleri, görevli tedarik şirketleri, organize sanayi bölgelerinin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarik şirketleri ve şirket merkezi yukarıda belirtilen şehirlerde bulunan tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca, piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı.

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