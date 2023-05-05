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AK Parti "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı

AK Parti "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı.

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Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

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