Yalanlamışlardı mahkemeye başvurmuşlar! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti boşanıyor. Çiftin 27 yıllık evliliklerini bitireceği öğrenildi. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

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Can adında bir çocukları bulunan çiftin aylardır aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edilmişti.

Arzum Onan'ın eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları da ileri sürülmüştü. Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ'un eşine psikolojik şiddet uyguladığı da iddialar arasındaydı.

Onan'ın aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e taşındığı ve boşanma davası açtığı ileri sürülmüştü. Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Arzum Onan'dan açıklama gelmişti.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Arzum Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Aslantuğ, eşinin paylaşımına duygusal bir yorumda bulunmuştu.

Sabah'ın haberine göre, 27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan Arzum Onan, geçtiğimiz Aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş. Ve boşanma davası açmış.

29 Mayıs'ta boşanıyorlar

Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs!