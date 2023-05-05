TESK Başkanı Palandöken, işletmelere iş sağlığı ve güvenliği için tedbir uyarısı yaptı

"İşverenlerin, çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine önem vermesi, çalışanların ve müşterilerin işletmeye güvenini artırır"

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş sağlığı ve güvenliğinin her zaman kazançtan ve üretimden önce geldiğini belirterek, "İşverenlerin, çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine önem vermesi, çalışanların ve müşterilerin işletmeye güvenini artırır." ifadesini kullandı.

Palandöken, "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, işletmelere tedbir uyarısında bulundu.

İş sağlığı ve güvenliğinin her zaman kazançtan ve üretimden önce geldiğini vurgulayan Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği konusu her iş yerinde olması geren yasal bir zorunluluktan öte, aynı zamanda bir vicdan meselesidir. İş yerlerinde önlem almak, çalışanların hayatlarını riske atmamak ve sağlıklarını korumak, işlerini verimli sürdürebilmelerini sağlamak için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir işin güvensiz yapılacak kadar acil ve önemli olmadığına işaret eden Palandöken, ülkedeki iş kazalarının yüzde 56'sının mikro ve küçük işletmelerde yaşandığına dikkati çekti.

Palandöken, başta esnaf ve sanatkar olmak üzere bütün iş yerlerinde güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşverenlerin, çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine önem vermesi, çalışanların ve müşterilerin işletmeye olan güvenini artırır. Çalışan, kendine verilen değeri bilerek mutlu çalışırken, yapacağı işi de kaliteli yapar. Bu da işletmenin müşteri memnuniyetini artırarak, rekabet avantajı sağlar. TESK olarak bu konuda gereken bütün eğitimleri vermeye gayret ediyoruz. Yaptığımız toplantılar ve görüşmelerle bu bilinci başta esnafımız olmak üzere tüm işletmelere aşılamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda işletmelere kazasız bir çalışma hayatı dilerken bu konuda daha bilinçli, duyarlı ve sorumlu olmamız gerektiğinin altını çiziyorum."