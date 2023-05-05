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Van'da 60 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 60 kilogram eroin ele geçirildi

VAN'da bir araçta yapılan aramada 60 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucunun ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte tespit edilen bir araçta narkotik dedektör köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 60 kilogram eroin ele geçirdi.

Olaya ilişkin 1 kişi yakalandı.

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