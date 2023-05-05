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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Realme, 10 serisinin ilk ürününü tanıttı

Realme, 10 serisinin ilk ürününü tanıttı

Realme 10, 8 GB'a kadar sanal RAM sunarak, RAM depolama alanını maksimum 16 GB'a kadar genişletiyor

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realme, 10 serisinin ilk ürünü olan realme 10'u piyasaya sürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, realme'nin yeni serisinin ilk ürünü realme 10, MediaTek G99 ve 90Hz AMOLED ekran kombinasyonuna sahip.

realme 10'un avantajlarından biri de MediaTek G99 ile kullanıcılara deneyim sunması.

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran parlak gün ışığında net görüş için 1000 nit olan en yüksek parlaklığa ulaşıyor.

Güçlü ve yetkin bir SoC sayesinde realme 10, geliştirilmiş güç performansı ile daha az gecikme ve sorunsuz sistem performansı sunuyor.

CPU performansı yüzde 25, GPU performansı yüzde 78 oranında iyileştirilmiş olan yeni telefonda, 6 nm teknolojileri sayesinde genel güç tüketimi de yüzde 20 oranında azaltıldı.

Telefonun 8+256 GB varyantı altında test edilen AnTuTu skoru ise 400 bin 84'e ulaşarak piyasadaki tüm G99 destekli akıllı telefonlar arasında en yükseği oldu.

Oyun deneyimin keyfini ulaşılabilir kılan realme 10, dengeli modda 40 fps'de PUBG oyununu destekliyor. Ayrıca PUBG oyunları için 9,41 saate kadar bekleme süresi sunarak sorunsuz ve gecikmesiz uzun oyun oturumları sağlıyor.

realme 10, sorunsuz sistem deneyimini bir üst seviyeye taşımak için çekilen 64 binden fazla fotoğraf için büyük depolama alanı sağlayabilen 8+256 GB büyüklüğünde RAM ve ROM sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca bunu, 1 TB'a kadar harici depolama ile genişletme imkanına da sahip. LPDDR4X ve UFS 2.2 ise daha hızlı uygulama başlatma, daha hızlı dosya okuma ve yazma hızı ve oyunlarda saniye başına daha istikrarlı bir kare hızı ile eMMC özellikli benzerlerinden daha iyi performans gösteriyor.

Realme 10, 8 GB'a kadar sanal RAM sunarak, RAM depolama alanını maksimum 16 GB'a kadar genişletiyor ve kullanıcıların favori uygulamaları arasında sorunsuzca gezinebilmeleri için bekleme modunda 18 uygulamaya kadar izin veriyor.

Yonga seti ve depolama desteği sayesinde realme 10, bu standarttaki yüksek akıcılık derecesi olan TÜV SÜD 36 Aylık akıcılık derecesi A ile sertifikalandırılan tek segment ürünü oldu. realme 10'un sorunsuz çalışmasını sağlamak için titiz bir yaşlandırma süreci, tekrarlanan uygulama başlatma ve dosya yükleme testleri gerçekleştirildi.

realme 10, tüm gün yeterli kullanım için 5000 mAh'lik bir pil ve 28 dakikada pilin yüzde 0'dan yüzde 50'ye hızlı bir şekilde yeniden artırılması için 33W hızlı şarj sunuyor.

realme 10, bu bataryayı 7,95 milimetrelik ince bir gövdeye sığdırarak bugüne kadar üretilen en ince realme telefon olma özelliğine de sahip. Ayrıca, telefon 178 gram ağırlığında ve uzun oyun seanslarında bile rahat bir tutuş deneyimi sağlıyor.

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