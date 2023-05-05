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TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22,5 azaldı

TOBB'un nisanda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22,5 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 22,5 düşüşle 3 bin 994 oldu.

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TOBB, nisan ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22,5 azalarak 3 bin 994'e geriledi.

Yılın 4 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 azaldı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, İstanbul (1094), Ankara (287), İzmir (274), Bursa (217) ve Konya (198) olarak sıralandı.

Nisan 2022'de 90 bin 207 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 7,2 yükselerek 96 bin 664'e ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 5,8 artışla 3 milyon 941 bin 619 olarak hesaplandı.

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