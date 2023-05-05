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A Milli Takım'da şok kavga: Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un altını oyuyor! Yerine Türk hoca buldu

A Milli Takım'da şok kavga: Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un altını oyuyor! Yerine Türk hoca buldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığı haberi, geçtiğimiz gün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yalanlanmıştı. Büyükekşi, göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" demişti. Selim Soydan'dan olay yaratan açıklamalar geldi. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Stefan Kuntz'u o günden beri istemediği, yerine getirmek için de Abdullah Avcı ile anlaştığı ifade edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılığı haberi, Türk futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.

TFF'nin Stefan Kuntz'la yollarını ayırdıktan sonra göreve Abdullah Avcı'yı getireceği ve tecrübeli çalıştırıcının ekibinin dahi hazır olduğu belirtilmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çıkan bu haberleri yalanlamış ve "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Eski Yönetici Selim Soydan, Sabah gazetesine yaşananların perde arkasını açıkladı.

Soru: Çarşamba gecesi bir anda Abdullah Avcı'nın, A Milli Takım'ın başına geçtiği haberleri aldı yürüdü. TFF'den ise ses çıkmadı. Fakat dün TFF, "Böyle bir şey yok! Kuntz görevinin başında" diye açıklama yaptı. Oysa Avcı ile görüşüldü, anlaşıldı. 48 saatte her şey neden değişti?

"Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor"

Selim Soydan, "Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor. Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip, Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor...

"Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen..."

-Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok. Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, 'Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz' diyerek veto ediyor." dedi.

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