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Mehmet Akif Ersoy Bitanem yazdı işin aslı ortaya çıktı! Meğer Süleyman Soylu demiş

Mehmet Akif Ersoy Bitanem yazdı işin aslı ortaya çıktı! Meğer Süleyman Soylu demiş

Habertürk ekranlarının sevilen ve deneyimli isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından Bitanem yazınca kafalar karıştı. Herkes Mehmet Akif Ersoy kime Bitanem yazdı diye düşünürken işin aslı ortaya çıktı. Meğer program sırasında Süleyman Soylu, Mehmet Akif Ersoy 'Bitanem' diye hitap etmiş. O anlar sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

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Habertürk ekranlarının deneyimli isimlerinin başında gelen, yaptığı yayınlarla ses getiren ismi Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz gün twitter hesabından 'Bitanem' yazıp paylaştı. Birçok takipçisi kime Bitanem dedi acaba özel birine gönderme mi yaptı diye düşünürken işin aslı başka çıktı. Meğer program sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Akif Ersoy'a 'Bitanem' demiş. Sosyal medyadan da kaçmayan o anlar ise günün en çok izlenen videosu olmuş.. İşte programda yaşananlar... 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmak için Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk oldu.

Soylu, terörle mücadele, kayyum atamaları, seçim ittifakları ve ekonomik durum gibi birçok konuda soruları yanıtladı.

Programın bir bölümünde ise ilginç bir diyalog yaşandı

Soylu, kayyum atamalarının hukuki dayanağına ilişkin konuşurken, Ersoy'un araya girmesiyle "Bitanem" diye seslendi.

Soylu söylediği ifadeye daha sonra kendisi de güldü. Soylu'nun bu ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Akif Ersoy ise program sonrası sosyal medya hesabından "Bitanem"  paylaşımında bulundu.

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