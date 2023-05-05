Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 461,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 15.806 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.750 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.374 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 26.886 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 9.100 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1,1010 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,1030'da bulunuyor.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerin varlık fiyatları üzerinde olmaya devam ettiğini ancak, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Apple'ın gelirlerinin beklentileri aşmasıyla oluşan pozitif havanın yeni günde Avrupa borsalarına taşındığını ifade etti.



Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de 25 baz puan artırdığını anımsatan analistler, toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, bankanın enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söylediğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ECB'nin 50 baz puan daha faiz artırımı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verileri takip edilecek.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri martta yüzde 10,7 azalışla beklentilerin altında kalırken, Nisan 2020 sonrası en büyük aylık düşüş kaydedildi.