Motorindeki kallavi indirim sonrası benzine de indirim geliyor! Bu gece yansıyacak güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gelen indirim sonrası araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde indirim bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, güncel akaryakıt fiyatları son durum araştırmaları devam ederken bir indirim haberi daha geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, motorinden sonra benzin fiyatlarına da yansıyacak.

Motorine indirimi tabelaya yansıdı

Dün gece yarısı itibarıyla motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşmişti. Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine büyük indirim

NTV'nin haberine göre; benzinde ise 6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.