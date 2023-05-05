CHP'den Muharrem İnce'ye 'Babacan-Davutoğlu' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Davutoğlu ve Babacan çıksın, kayıtsız destek vereceğim, hiçbir şey istemiyorum" açıklamasına olumsuz yanıt verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Davutoğlu ve Babacan çıksın, kayıtsız destek vereceğim, hiçbir şey istemiyorum" açıklamasına NTV canlı yayınında cevap verdi.

Özkoç, Davutoğlu ve Babacan'ın ittifaktan çıkarılması talebine üstü kapalı olumsuz yanıt verdi.

"Farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız"

Son olarak, NTV yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değildir. O yüzden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Beraber güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız.

"Parlamenter sistemi birlikte inşa edelim"

Biz diyoruz ki, biz bu ülkede yaşayan insanların temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır cumhurbaşkanlığı sistemiyle yüzde 51 ile. İşte biz bunu ortadan kaldırıp birlikte artık daha demokratik bir seçimin yarışın olabileceği parlamenter sistemi birlikte inşa edelim diyoruz."

Özkoç, "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusunu ise, "Hayır çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey eğer cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz" diye yanıtladı.