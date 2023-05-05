Coante, yeni yatırımla zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor

Coante Genel Müdürü Kenan Erdem: -"Breton teknolojisinin üzerine koyduğumuz tüm çalışmalarımız, inovatif yaklaşımımız, AR-GE'de yaptığımız çalışmalar bizi rakiplerimizden çok daha farklı bir kulvara yönlendiriyor.

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Ermaş Madencilik bünyesinde kurulduğu 2017'den itibaren kısa süre içinde sektörde önemli bir yere gelen Coante, üretim hacmiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Coante açıklamasına göre, yeni nesil üretim sistemleriyle doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı tasarım ve teknolojiyle bir araya getirerek iç mekanlarda kullanılmak üzere estetik yüzeyler üreten şirket, katıldığı yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda sergilediği yeni ürünleriyle trendleri yakalayan, inovasyona öncelik veren marka stratejisini ortaya koyuyor.



Dünyada düzenlenen en etkili 3 doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir Fuarı'na da katılan Coante, fuarda Ultra Serisi'nin yeni ürünleriyle büyük ilgi gördü.

-"Yeni trendlere uygun, doğal taşla özdeşleşen ürünleri ortaya çıkarıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, markanın sektördeki öncü kimliğini devam ettirmeyi amaçladığını bildirdi.

Erdem, fuarın son derece başarılı geçtiğini, son yıllarda kuvars yüzeyler pazarının dünya çapında büyük bir hızla büyüdüğünü anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bundan bir yıl önce yurt dışında lansmanını yaptığımız Ultra Serisi'nin devamını bu fuarda beğenilere sunduk. Tasarımda güçlü bir firma olarak yeni ve ilgi çekici ürünlerle müşterilerimizin beğenilerini kazanmayı tercih ediyoruz. Bu ürünlerde de yeni trendlere yakın doğal taşla özdeşleşen ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca doğala ne kadar yakınsanız o kadar farklı ürünler oluyor ve diğer markalardan ayrışıyorsunuz. Coante olarak esas gücümüz, teknik üstünlük ve estetik yaklaşımı birleştirerek katma değeri yüksek ürünler ortaya koymak. Bu durumda ürünün değerini siz kendiniz oluşturuyorsunuz. Fiyat odaklı pazardan, değer odaklı bir pazara geçiyorsunuz."

Bu yaklaşımla kısa sürede hedefledikleri yurt dışı piyasalara ve özellikle ABD pazarına çok hızlı girerek ülke çapında faaliyet gösteren önemli firmaların partneri haline geldiklerini aktaran Erdem, Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında ürünleri Coante markası ile pazarlayan distribütörler edindiklerini ifade etti.



Erdem, "2023'te de tasarımda ve farklı uygulama alanlarında kullanım olanağı sağlayan yeni ürünlerle yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz." görüşünü bildirdi.

- "Bu yıl üretimde 3'üncü hattı devreye alıyoruz"

Tüm dünyada hızla değişen trendlere ve müşteri beklentilerine hızlı cevap verebilmek adına AR-GE ve inovasyona büyük değer verdiklerini belirten Erdem, şu değerlendirmede bulundu:



"Coante Quartz Surfaces olarak sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, edindiği tecrübeyi inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla üretime hızlı şekilde aktaran ve karşılığını satış ve ihracat çalışmalarımızla hızlı bir şekilde alan bir firmayız. Dünya pazarında söz sahibi olmak isteyen bir şirket olarak her an değişen trendleri yakalamak istiyoruz. Bu yıl içerisinde Muğla Menteşe'de kurmakta olduğumuz ikinci fabrikamızda 3'üncü üretim hattımızı devreye alacağız. Toplam 18 bin metrekare kapalı alana kurulu bu fabrikada, yıllık 1 milyon metrekare üretim yapacağız ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Bu yatırımla birlikte Coante yıllık toplam 2,2 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşacak."

- "İç mekanlarda kullanılabilir ürünler üreteceğiz"

Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarından biri olduklarını vurgulayan Erdem, sadece büyümekle kalmadıklarını, ürün gamlarıyla sektörde öncü bir pozisyonda olduklarını kaydetti.



Erdem, hep ilklere imza attıklarını, bu ilklerden birini de şimdi yeni yatırımlarıyla yapacaklarını aktararak, şöyle devam etti:



"Yine ürün gamımızı farklılaştıracağız. Yatırımı sadece kapasite artırımı için yapmıyoruz. Pazarın ihtiyacını önceden görüp o ihtiyaca uygun yeni ürünler oluşturmayı hedefliyoruz. Şu anki değer algısını yeni yatırımımızla ortaya koymak ve değer odaklı bir rekabet içerisine girmek istiyoruz. Bu anlamda yatırımımız pastayı büyütürken, farklı kulvarlarda da önümüzü açacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü yeni ürünlerimizle beraber mutfaktan çıkıyoruz. İç mekanlarda neredeyse tüm yüzeylerde kullanılabilir ürünler üreteceğiz. Breton teknolojisinin üzerine koyduğumuz tüm çalışmalarımız, inovatif yaklaşımımız, AR-GE'de yaptığımız çalışmalar bizi rakiplerimizden çok daha farklı bir kulvara yönlendiriyor. Sene sonunda yaptığımız büyük yatırımın meyvelerini almayı hedefliyoruz."