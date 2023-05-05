Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Eşi Pınar Erbaş kimdir?

Habertürk ekranlarının tanınan ve başarılı yüzlerinden olan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy twitter hesabından 'Bitanem' yazıp paylaştı. Birine gönderme mi diye merak edilirken işin aslı başka çıktı. Gündem olan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı da merak edildi. Peki Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Mehmet Akif Ersoy eşi Pınar Erbaş kimdir?

Abone ol

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Deprem bölgesinde günlerce yaptığı tarafısız yayınlarla adından söz ettiren Mehmet Akif Ersoy, özel hayatı ile de çok merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul doğumlu ve 38 yaşında. Mehmet Akif Ersoy'un eşi de aslında çok tanıdık simalardan. Show Haber sunucusu Pınar Erbaş.

Moderatör Mehmet Akif Ersoy ve eşi Pınar Erbaş hakkında geçtiğimiz gün boşanacaklar iddiası çıkmış ve çiftin evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Fakat gelen son bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy ve eşi Pınar Erbaş krizi atlatmış, evliliklerine yeniden şans verme kararı almış.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli sorusunun cevabı ise şöyle: Mehmet Akif Ersoy 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Mehmet Akif Ersoy mesleğe 2009 yılında 6 News televizyonunda muhabir olarak başladı. Aynı yıl TRT'ye geçti. 2010 yılında TRT Türk'ün Etiyopya Addis Ababa temsilcisi oldu. 2011 yılında savaş muhabirliği yaptı. 2012 yılında TRT Mısır temsilcisi olarak devam etti.

2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2017 yılında Habertürk TV'de çalışmaya başladı. 2021 yılında Taliban'ın yönetime el koyduğu Afganistan'a gitti ve gözlemlerini anlattı.

Mehmet Akif Ersoy eşi kim, kiminle evli?

Mehmet Akif Ersoy'un eşi Pınar Erbaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Pınar Erbaş Galatasaray Lisesi mezunudur. Erbaş Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde okudu. İş hayataına Habertürk gazetesinde başladı. 2013 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Halen Show TV haftasonu ana haber spikeridir.