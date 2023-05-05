Hırsızlar yalnız yaşayan kadını soymak istedi! Evde çalacak bir şey bulamayınca...

KARS'ta yaşlı kadının evine giren hırsızlar, beyaz eşyaların motorlarını ve halıları çalarak kayıplara katıştı.

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Kars'ta 65 yaşındaki Şehriban Akbaba'nın evine hırsız girdi. Tek başına yaşayan ve zor durumda olan Akbaba'nın evinde bir şey bulamayan hırsızlar, beyaz eşyaların motorlarını, halı ve bazı ev eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.



Eve hırsız girdiğini fark eden yaşlı kadın komşularından yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.