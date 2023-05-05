Trakya'da bahar yağmurları buğdayda yüksek rekolte beklentisini artırdı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Bu yıl dekar başına 600 kilogramın üzerinde verim olur diye umuyorum. Görüntü bunu gösteriyor"

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Trakya'da yağışların az olması nedeniyle kuru toprağa ekilen buğday tohumlarının, yağışlarla birlikte gelişiminin iyi gitmesi çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 13'ünün karşılandığı, iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle son yıllarda buğday ekim döneminin kasıma sarktığı Trakya'da, her düşen yağışla buğday daha çok boy vermeye ve gelişmeye başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, son dönemdeki yağışların buğdaya "ilaç" gibi geldiğini söyledi.

Yağışlarla toprağın suya doyduğunu belirten Arabacı, "Buğdayın ekiliş dönemi ve kış ayları kurak geçmişti. İlkbahar yağışları beklenenin de üzerinde oldu ve ekili ürünlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Görüntü itibarıyla buğdaylar çok güzel gözüküyor. İlkbahar yağışları buğdayın gelişimi açısından çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Arabacı, buğdayda bereketli bir yıl beklediklerini, hem verim hem de kalite açısından ümitli olduklarını dile getirdi.

Trakyalı çiftçilerin büyük emek ve gayretle üretim yaptığını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Buğdayda başaklar çıktı, tam dane doldurma döneminde de bir yağmur alırsa çok güzel olur. O zaman normal yılların üzerinde bir verim elde ederiz. Şu anki başak yapısı çok güzel. Önceki yıllarda aldığımız verimin üzerinde bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu yıl dekar başına 600 kilogramın üzerinde bir verim olur diye umuyorum. Görüntü bunu gösteriyor."

- "Üreticinin yüzü gülüyor"

Hububat üretimiyle ön plana çıkan, 220 bin dekarda buğday ekilen Kırklareli'nde son bir ayda metrekareye yaklaşık 115 kilogram yağış düşmesi, buğdayda başak gelişimini de hızlandırdı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kentte yaklaşık bir aydır aralıklarla etkili olan yağışların buğdaya çok iyi geldiğini söyledi.

Çiftçi için yağışın çok önemli olduğunu vurgulayan Şaylan, "Bu da tabii çiftçi için memnuniyet verici bir durum. Gerçekten kışın kötü bir sezon geçirmiştik, yağmurlarımız da düşmemişti ama son bir aydan beri yağan yağmurlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Sıcaklıkların artmasıyla pas hastalığı ve böceklenme görülebileceğini dile getiren Şaylan, çiftçilerin şimdiden ilaçlama yapması uyarısında bulundu.

Buğdayda yüksek rekolte ve kalite beklediklerini anlatan Şaylan, "Şimdiden öngörüde bulunmak çok zor. Geçen seneye göre şu anda buğdaylarımızın durumu çok iyi, mayısta da yağmur düşerse buğdaylarımız gerçekten üst seviyede verim verecektir. Şu anda zaten buğdaylarımız yakından baktığımız zaman başak sökmeye başladı. Şu anda iyi görünüyorlar. Beklentimiz mayısta bir ya da iki kez yağmurun düşmesi." diye konuştu.

- "Yağışlar ekili ürünler için çok faydalı oldu"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da yağışların çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Son yağışların buğday verimine katkı sunacağını kaydeden Saygı, "Yağışlar ekili ürünler için çok faydalı oldu. Buğdaylarda görüntü şu an çok güzel. Çiftçiyi üzecek herhangi bir olumsuzluk yok. Kışın kar yağmaması zaman zaman üreticileri düşündürürken, son yağışlar o açığı kapattı. Çiftçilerin endişesi kalmadı." ifadelerini kullandı.