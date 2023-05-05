BIST 4.419
DOLAR 19,50
EURO 21,52
ALTIN 1.278,03
HABER /  EKONOMİ

Yalova'nın ihracatı azaldı: 2023'ün ilk 4 ayında 70 milyon dolar ihracat

Yalova'nın ihracatı azaldı: 2023'ün ilk 4 ayında 70 milyon dolar ihracat

YALOVA'da 2023 yılının ilk 4 ayında yapılan ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 65,5 azalarak 70 milyon 708 bin dolar oldu.

Abone ol

Türkiye’de Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracatta 2023’e kötü başlangıç yapan Yalova’da Nisan ayında yapılan ihracat 52 milyon 675 bin dolar oldu.

Geçtiğimiz Ocak ayında 5 milyon 469 bin dolar, şubatta 6 milyon 152 bin dolar, Mart'ta ise 6 milyon 411 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti.

Böylelikle Yalova’dan yılın ilk 4 ayında yapılan ihracat 70 milyon 708 bin dolara ulaştı. 2022 yılının ilk 4 ayında 205 milyon 81 bin dolar olan ihracatta bu yılın aynı döneminde yüzde 65,5 düşüş yaşandı.

Tersaneler siftah yaptı

Geçtiğimiz yıllarda Yalova ihracatının yüzde 90’ını üstlenen gemi ve yat sektöründe yılın ilk 3 ayında sıfır ihracat gerçekleşmişti. Tersaneler 2023'ün nisan ayında ilk ihracatını 52 milyon 675 bin dolarla yaptı.

Kimyevi madde ihracatı yüzde 82 arttı

Tersaneleri 12 milyon 179 bin dolar ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. 2022’nin ilk 4 ayında 6 milyon 689 bin dolar ihracat yapan kimyevi maddeler sektörü 2023’ün aynı dönemindeki ihracatını yüzde 82,1 artırmış oldu.

Süs bitkileri ihracatında yüzde 44 artış

Türkiye’de süs bitkileri sektöründe söz sahibi olan Yalovalı firmaların ihracattaki yükselişini bu yıl da sürdürüyor. Geçtiğimiz 2022’nin ilk 4 ayında 1 milyon 830 dolar ihracat yapan üreticiler, bu yılın aynı döneminde yüzde 44 artışla 2 milyon 636 bin dolar ihracata imza attı.

Bir önceki yıla göre yüzde 32,8 ihracatı düşen madencilik ürünlerinde ise 4 milyon 178 bin dolar ihracat yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksa Doğalgaz yeni aboneleri için 6 taksit kampanyası başlattı
Aksa Doğalgaz yeni aboneleri için 6 taksit kampanyası başlattı
 Mehmet Akif Ersoy eşi Pınar Erbaş'tan boşanıyor mu iddiası asılsız çıktı!
 Mehmet Akif Ersoy eşi Pınar Erbaş'tan boşanıyor mu iddiası asılsız çıktı!
Vajinismus çaresiz değil! Teşhis ve tedavisi çok kolay!
Vajinismus çaresiz değil! Teşhis ve tedavisi çok kolay!
Adana'da yine deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Adana'da yine deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Somali'de terörle mücade: Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı!
Somali'de terörle mücade: Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı!
THY'nin İtalya'daki yeni rotası Palermo'ya direkt uçuşlar başladı
THY'nin İtalya'daki yeni rotası Palermo'ya direkt uçuşlar başladı
Hırsızlar yalnız yaşayan kadını soymak istedi! Evde çalacak bir şey bulamayınca...
Hırsızlar yalnız yaşayan kadını soymak istedi! Evde çalacak bir şey bulamayınca...
Coante, yeni yatırımla zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor
Coante, yeni yatırımla zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor
Formula 1 Miami Grand Prix'si ile devam edecek
Formula 1 Miami Grand Prix'si ile devam edecek
CHP'den Muharrem İnce'ye 'Babacan-Davutoğlu' yanıtı
CHP'den Muharrem İnce'ye 'Babacan-Davutoğlu' yanıtı
Türk sivil havacılığının yeni uçağı Troy T200 ilk kez piste çıktı
Türk sivil havacılığının yeni uçağı Troy T200 ilk kez piste çıktı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Eşi Pınar Erbaş kimdir?
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Eşi Pınar Erbaş kimdir?