Aksa Doğalgaz yeni aboneleri için 6 taksit kampanyası başlattı

Aksa Doğalgaz, yeni abonelere yönelik başlattığı kampanya ile mayıs ve haziran ayları boyunca bağlantı bedeline 6 taksit imkanı sunuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz abonelerini doğal gaz konforuyla buluştururken sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla insan ve çevre merkezli çalışmalarını sürdürüyor.

Aksa Doğalgaz’ın mayıs ve haziran ayları boyunca geçerli olacak kampanyası ile doğal gaz abonesi olmak isteyenler, abone bağlantı bedelini anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak 6 taksitle ödeyebilecek.

Şirketin faaliyetlerini "Şehirler doğal gazla nefes alıyor" anlayışıyla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Doğal gaza geçiş yapan aboneler, ısınmada ithal kömüre göre 3,5 kat, elektriğe göre 4,5 kat, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre 4,5 kat daha ekonomik olan doğal gazı evlerinin her odasında veya isterlerse yalnızca mutfakta kullanabiliyor." ifadesi kullanıldı.