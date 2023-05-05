Konya’da öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

KONYA'nın Karapınar ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan özel eğitim kurumu öğrencilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.

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Kaza, Karapınar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. (65) idaresindeki 42 GDE 88 plakalı özel eğitim kurumu öğrencilerini taşıyan servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada sürücü A.K., M.A.V., Ş.Y.B., O.Y., Y.E., Ş.S., Z.T.Ö., S.İ., A.E.Ç., F.E., B.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 7’si öğrenci 11 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.