Trafik sigortasında zamlı tarife belli oldu! İstanbul'da en ucuz 2 bin 933 lira işte il il trafik sigortası bedelleri...

Zorunlu trafik sigortası için 1 Mayıs itibarıyla yeni dönem başladı. 1’den 7’ye kadar olan basamaklar artık 0’dan 8’e kadar olacak. Basamak sıfıra doğru yaklaştıkça trafik sigortası pahalanacak, 8’e yaklaştıkça ucuzlayacak. 81 il için geçerli yeni tarifeler de ilan edildi. İşte son gelişmelere göre illere ve basamaklara göre 25 milyon araç sahibinin ödeyeceği rakamlar.

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Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Zorunlu trafik sigortası olası bir kaza durumunda (maddi ve bedeni) ‘karşı tarafa’ verilen zararı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen ödüyor. Hatalı sürücünün kendi aracını korumaya alması için ise kasko yaptırması gerekiyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira (15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle 327 lira oluyor). Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.

6 yıldır tavan fiyat uygulanıyor

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulanıyor. Sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor. Tavan fiyat belirlenirken her ilin farklı risk profili var. Dolayısıyla tavan tutarlar iller ve illerdeki araç yoğunluğuna göre değişiyor. Trafik sigortası her ay düzenli olarak artıyor. Ancak bazen maliyet artışı kaynaklı olarak seyyanen zamlar yapılabiliyor. Buna ilave olarak aylık artış katsayılarında da güncellemeler gündeme geliyor.

Basamak sayısı arttı

Zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs’tan geçerli düzenlemeyle tavan fiyatlara tek seferlik yüzde 5 zam yapıldı. Yine tavan fiyatı artırım oranı mayıstan itibaren yüzde 2 olarak uygulanacak. Düzenlemeyle ayrıca hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları değişti. Değişikle 0 (sıfır) ve 8 olmak üzere iki yeni basamak eklendi. Hiç kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkacak ve ödeyecekleri prim düşecek. Tam tersi durumunda yani sık kazaya karışılması durumunda, basamak 0’a kadar inecek ve poliçe daha pahalı olacak.

İstanbul'da en ucuz 2 bin 933 lira

1 Mayıs itibarıyla geçerli trafik sigortası tavan tutarları Sigorta Birliği Gözetim Merkezi tarafından yayımlandı. Buna göre; İstanbul’da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 2 bin 933 lira oldu. Sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar yani en yüksek sigorta ise 17 bin 598 liraya çıktı.



Nisan ayında en yüksek trafik sigotası 1’inci basamakta uygulanıyordu ve o da 12 bin 871 liraydı. Yine İstanbul’da taksiler için en yüksek zorunlu trafik sigortası 41 bin 758 lira olurken, en düşük trafik sigortası da 6 bin 960 lira olarak belirlendi. Bu tutarlar tavan tutar. Yani sigorta şirketleri belirlenen tutarın üzerinde poliçe kesemiyor. Ancak sigortacılar arasındaki rekabetle daha düşük fiyat veren olabilir. Bunun için 2-3 sigorta acentesinden bilgi almakta fayda var.

Basamaklar ne anlama geliyor

Trafik sigortasında artık toplam 9 basamak var. Primler bu basamaklara göre belirleniyor. İlk kez trafik sigortası yaptıracak olanlar sisteme 4’üncün basamaktan giriyor. Hasarsız geçen her yıl sürücü bir basamak artıyor ve üç yıl üst üste hiç kaza yapmayan bir sürücü 8’nci basamağa yükseliyor. Basamak yükseldikçe sürücünün ödediği prim azalıyor. Hasar yapılan her yıl ise sürücünün basamağı azalıyor ve sıfıra (0) doğru düşüş oluyor ve haliyle ödediği prim artıyor.