Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray derbisini 3-1 kazanarak zirve yarışında ben de varım diyen Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Ev sahibi Antalyaspor ise güçlü rakibinini taraftarlarının desteği ile mağlup etmek istiyor. Maça saatler kala futbol severler Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de futbol heyecanı 33.hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3-1 devirerek çıkışını sürdüren Beşiktaş zorlu deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 65 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar Akdeniz ekibini yenerek haftayı kayıpsız kapatmanın peşinde. Maça saatler kala futbolseverler internette Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 54. kez karşılaşacak. Son olarak Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor.

Ligde 54. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 53 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 34 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 110 kez rakip fileleri havalandırırken, Antalyaspor ise 46 gol ile karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Deplasmanda 26 puan topladı

Beşiktaş bu sezon süper Lig’de çıktığı 15 deplasman müsabakasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Deplasmanda 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 25 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 15 gole engel olamadı.

10 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig’in son 10 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Kartal bu süreçte MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında 3 puan elde ederken, Antalyaspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Şenol Güneş ile 20 maçta 14 galibiyet

Süper Lig’in 12. haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile ligde çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 70 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu mağlubiyetleri Galatasaray ve Sivasspor’a karşı deplasmanda yaşadı.

Omar Colley ve Salih Uçan'ın durumu belirsiz

Beşiktaş'ta derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan'ın yarınki maç öncesi durumu belirsizliğini koruyor.

Derbide sakat sakat mücadele eden Colley ile Salih Uçan'ın durumuna bugün yapılacak son antrenmanın ardından karar verilecek. Sağlık kurulunun yapacağı değerlendirme sonrası teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncuyu Antalya'ya götürüp götürmeyeceğine karar verecek.

Cenk Tosun kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadele 6 Nisan Cumartesi (yarın) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayımlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.