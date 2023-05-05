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KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor

KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan seçmenlerin oy verme işlemleri, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa kentinde devam ediyor.

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Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda kurulan 23 sandıkta, seçmenlerin 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemine yoğun katıldıkları gözleniyor.

KKTC'de adresleri olan ve Yurt Dışı Seçmen Listesi'nde adları bulunan seçmenler, Lefkoşa ve Gazimağusa'daki sandıklarda 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.

Güzelyurt'ta ise 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona erdi.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar ve seçime dair evraklar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.

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