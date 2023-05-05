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Tarım ve Orman Bakanlığı 4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı

Denetimlerde 3 bin 966 olumsuzluk tespit edilirken, gıda işletmelerine 3 bin 918 adet idari para cezası uygulandı, 48 işletme için Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın 4 ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirdiği 375 bin 743 denetimde 3 bin 966 olumsuzluk tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 570 gıda denetim görevlisiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Resmi kontroller risk esasına göre, önceden haber verilmeksizin, Bakanlık ve il müdürlüklerinin yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP), TİMER, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı, WhatsApp İhbar Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ekipler, yılın 4 ayında gıda işletmelerine toplam 375 bin 743 resmi kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 bin 966 olumsuzluk tespit edilirken, gıda işletmelerine 3 bin 918 adet idari para cezası uygulandı, 48 işletme için Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Gıdaya ilişkin ihbar ve şikayetleri almak, tüketicileri bu denetim sürecine dahil etmek amacıyla 2009'da faaliyete geçirilen Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı. Bu aramalardan 951 bin 309'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kaydedildi ve 948 bin 584'ü sonuçlandırıldı.

WhatsApp İhbar Hattı'na ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020'den bugüne kadar 70 bin 719 bildirim geldi. Bunlardan 18 bin 109'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 17 bin 766'sı sonuçlandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve Bakanlıktan yetki almış 101 özel gıda kontrol laboratuvarı bulunuyor. 41 kamu laboratuvarının 40'ı ve 101 özel gıda kontrol laboratuvarının 88'i akredite olarak hizmet veriyor.

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