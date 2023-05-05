BIST 4.419
DOLAR 19,50
EURO 21,52
ALTIN 1.278,03

Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi

|
Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi

Elazığ'da gezintiye çıkan köylüler, çimlerin üstünde duran cismi kayaya benzetti. Yanına gittiklerinde ise gördüklerine inanamadılar. Tam 4 kilo ağırlığındaydı...

Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi

Elazığ'ın Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyünde gezintiye çıkan köylüler, kayaya benzeyen bir cisim fark etti. 

14
Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi

Nesnenin yanına giden köylüler, incelediklerinde bunun mantar olduğunu tespit etti. 

24
Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi

İlk defa böyle 4 kiloluk bir mantar gördüklerini ifade eden köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

34
Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi
44