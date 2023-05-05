Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Herkes kaya sanıp merakla inceledi gerçek şaşkına çevirdi
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Elazığ'da gezintiye çıkan köylüler, çimlerin üstünde duran cismi kayaya benzetti. Yanına gittiklerinde ise gördüklerine inanamadılar. Tam 4 kilo ağırlığındaydı...
Elazığ'ın Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyünde gezintiye çıkan köylüler, kayaya benzeyen bir cisim fark etti.
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Nesnenin yanına giden köylüler, incelediklerinde bunun mantar olduğunu tespit etti.
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İlk defa böyle 4 kiloluk bir mantar gördüklerini ifade eden köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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