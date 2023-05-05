Bedava doğalgaz zamanında fatura gelirse ne olacak? Yapılması gerekenler neler?

Ücretsiz gaz uygulaması başladı. 1 ay boyunca ısınmak için kullanılacak olan doğalgaz bedava, fatura gelse bile ödenmeyecek. Peki fatura gelirse ne yapılacak? O dönemde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücretsiz dönemde doğalgaz faturası kesilen abonelerin faturaları iptal edilecek, ödeme yapanlara doğalgaz faturası bedeli iade edilecek. Uygulama döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde nakit olarak iade edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

"Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Ayrıca, deprem bölgesindeki abonelerin ilk faturalarındaki 30 günlük kısım da bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek.

Her iki indirimden kartlı sayaç kullanıcısı aboneler de yararlanacak.

Abonelerin bir aylık tüketimi tespit edilecek ve bir sonraki ay o miktarda doğalgaz vatandaşların kartlarına yüklenecek.

Doğalgaz bedava mı oldu?

"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.