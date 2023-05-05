Bir hakem tepkisi de Ümraniyespor'dan: Endişeliyiz!

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, bu hafta ataması gerçekleştirilen hakem Burak Şeker için 'Endişeliyiz' başlıklı açıklama yaptı. Öte yandan Kayserispor da bu hafta Konyaspor ile oynayacakları maça hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun atanmasına tepki göstermişti.

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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Ümraniyespor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. İstanbul temsilcisi hakem Burak Şeker'in bu maça atanmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir" denildi.

İşte Ümraniyespor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım...

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Konyaspor maçına hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun atanmasına tepki göstererek, maça adil bir yönetim sergileyecek, yeni bir hakemin atanmasını beklediklerini açıklamıştı.

Kayserispor'dan gelen açıklamada ise "Bu sezon deplasmanda Alanyaspor maçında verdiği kasıtlı kararlarından dolayı bir süre maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu, daha verdiği kararların hasarları onarılmadan bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Konyaspor müsabakasına atanmıştır. Oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçında hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev almasını kabul etmediğimizi, futbolu yöneten değerli yöneticilere en net ifadeler ile belirttik. Bunu siz değerli kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu atama kararından dönülmesini ve adil bir yönetim sergileyecek yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz" denilmişti.