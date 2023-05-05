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Ukrayna savaşında işler karıştı! Wagner lideri: Askerlerimi geri çekiyorum

Ukrayna savaşında işler karıştı! Wagner lideri: Askerlerimi geri çekiyorum

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken , Rus paralı asker grubu Wagner'den gelen açıklama Moskova'da şok etkisi yarattı.

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Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin askerlerini kentten çekeceğini açıkladı.

BBC'de yer alan Son Dakika haberine göre, Prigozhin Bakhmut kentindeki birliklerini Çarşamba gününe kadar geri çekme tehdidinde bulundu.

Aylardır savaşın merkez üssü konumunda olan Bakhmut adeta bir hayalet kente dönüşmüş durumda.

Bakhmut Rusya için neden önemli?

Ukrayna’nın doğusundaki bu küçük sanayi şehri aylardır Rus birliklerinin hedefinde. Askeri analistler, Bakhmut’un çok az stratejik değeri olduğunu söylüyor.

Bakhmut bir garnizon kenti olmadığı gibi ulaşım merkezi ya da büyük bir nüfusun yaşadığı bir şehir de değil.

İşgal öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bir yer olan şehir, en çok tuz ve alçıtaşı madenleri ile birlikte devasa şarap imalathanesi ile tanınıyordu. Kentin belirli bir coğrafi önemi de yok. Yine de Rusya şehri ele geçirmek için askeri kaynaklarını büyük ölçeklerde kullanıyor.

Batılı yetkililer şu ana kadar Bakhmut’ta 20-30 bin arasında Rus askeri hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını tahmin ediyor.

Kremlin sembolik de olsa bir zafere ihtiyaç duyuyor. Rus güçlerinin Severodonetsk ve Lysychansk gibi şehirleri ele geçirdiği yazın üzerinden hayli uzun zaman geçti. O zamandan beri Rusların elde ettiği bölgesel kazanımlar kademeli ve yavaş gerçekleşti.

Bu yüzden Rusya’nın, ülkede Kremlin yanlısı propagandasını sürdürebilmesi için başarıya ihtiyacı var.

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