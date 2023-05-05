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Adana’da jandarmadan "joker" operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Adana’da jandarmadan "joker" operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

ADANA'nın Kozan ilçesinde ehliyet sınavlarına başkalarının yerine "joker" olarak giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine para karşılığında ve kopya düzenekleri ile girenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin planlı çalışmasında şüpheliler tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sınava başkalarının yerine girecek olanları organize edenlerin de yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınlarının "Başını eğme, dik tut" diye seslenmesi ise dikkat çekti.

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