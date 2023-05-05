BIST 4.427
DOLAR 19,49
EURO 21,51
ALTIN 1.277,68
HABER /  GÜNCEL

Uşak'taki vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atmıştı: Baba tespit edilemedi!

Uşak'taki vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atmıştı: Baba tespit edilemedi!

Geçtiğimiz günlerde henüz nüfusa kaydetmediği 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldüren annenin hastanede tedavisinin sürdüğü, bu nedenle de sağlıklı ifadesi alınmadığı için bebeğin babasının kim olduğunun tespit edilemediği öğrenildi.

Abone ol

Olay, 3 Mayıs Çarşamba günü Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Bebeğin babası araştırılıyor

Ayrıca yaşanılan sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürülen anne D.A.’nın sağlıklı ifadesi alınamadığı için henüz bebeğin babasının kim olduğu öğrenilmezken, tedavisi süren annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf Katılım, Togg T10X için finansman desteğini açıkladı
Vakıf Katılım, Togg T10X için finansman desteğini açıkladı
Bir hakem tepkisi de Ümraniyespor'dan: Endişeliyiz!
Bir hakem tepkisi de Ümraniyespor'dan: Endişeliyiz!
Ukrayna savaşında işler karıştı! Wagner lideri: Askerlerimi geri çekiyorum
Ukrayna savaşında işler karıştı! Wagner lideri: Askerlerimi geri çekiyorum
Bayburt'ta ilkbahar yağışlarıyla dolan baraj ve göletler çiftçiye umut oldu
Bayburt'ta ilkbahar yağışlarıyla dolan baraj ve göletler çiftçiye umut oldu
İsrail "Demir Kubbe"yi sorguluyor: 104 füzenin sadece 24'ünü engelleyebildi!
İsrail "Demir Kubbe"yi sorguluyor: 104 füzenin sadece 24'ünü engelleyebildi!
Alman firmadan Türkiye'ye 40 milyon avroluk yatırım
Alman firmadan Türkiye'ye 40 milyon avroluk yatırım
TAGEM çiftçiler için yılda 80'den fazla proje yürütüyor
TAGEM çiftçiler için yılda 80'den fazla proje yürütüyor
CHP kulislerinde bakan olarak adı geçti Ahmet Hakan 'Net bir Erdoğan propagandasıdır' dedi
CHP kulislerinde bakan olarak adı geçti Ahmet Hakan 'Net bir Erdoğan propagandasıdır' dedi
Bedava doğalgaz zamanında fatura gelirse ne olacak? Yapılması gerekenler neler?
Bedava doğalgaz zamanında fatura gelirse ne olacak? Yapılması gerekenler neler?
Dünyanın seçkin üniversitelerinden araştırmacıların Türkiye'de çalışması teşvik edilecek
Dünyanın seçkin üniversitelerinden araştırmacıların Türkiye'de çalışması teşvik edilecek
'Bedava doğal gaz' faturası bilmecesi' İBB'ye fatura tepkisi: İSKİ faturalarını yazıp İGDAŞ faturalarını yazmadı
'Bedava doğal gaz' faturası bilmecesi' İBB'ye fatura tepkisi: İSKİ faturalarını yazıp İGDAŞ faturalarını yazmadı
Peugeot modellerinde mayıs ayı avantajları
Peugeot modellerinde mayıs ayı avantajları