Uşak'taki vahşette yeni gelişme! 2 aylık bebeğini 6. kattan atmıştı: Baba tespit edilemedi!

Geçtiğimiz günlerde henüz nüfusa kaydetmediği 2 aylık bebeğini 6. kattan atarak öldüren annenin hastanede tedavisinin sürdüğü, bu nedenle de sağlıklı ifadesi alınmadığı için bebeğin babasının kim olduğunun tespit edilemediği öğrenildi.

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Olay, 3 Mayıs Çarşamba günü Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Bebeğin babası araştırılıyor

Ayrıca yaşanılan sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürülen anne D.A.’nın sağlıklı ifadesi alınamadığı için henüz bebeğin babasının kim olduğu öğrenilmezken, tedavisi süren annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.