Gelecek Partisi'de toplu istifa şoku! 300 kişi bakın hangi partiye geçti

Erzurum'da, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.

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Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.

AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Muhammet Fırat Kırbaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz." dedi.