Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren sandık başına gitt

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Çin'de, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, sabah saatlerinde eşiyle geldiği 1 no'lu sandıkta oy kullandı.

Büyükelçi Musa, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşların siyasi katılımına büyük önem verdiğini, bu amaçla 2014'ten bu yana yurt dışı temsilciliklerde seçimlerin düzenlendiğini belirterek bu yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, nerede yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Avrupa'daki görev yaptığı dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere, yaşadıkları ülkelerdeki ulusal seçimlere katılım oranlarının üzerinde ilgi gösterdiğini gözlemlediğini aktaran Musa, "Bu bize, yurt dışındaki vatandaşlarımızın uzakta olsalar da ülkelerine, ülkelerindeki siyasi, iktisadi ve ticari gelişmelere ne kadar önem verdiğini gösteriyor." dedi.

Musa, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarının olduğu 4 merkezde sandıkların açıldığını, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri için 5-6-7 Mayıs tarihlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde ise 21-22 Mayıs tarihlerinin belirlendiği kaydetti.

Çin genelinde 4 bin ila 4 bin 500 kayıtlı seçmenin olduğu, bunların 1200 ila 1500'ünün Pekin ve mücavir bölgelerinde bulunduğunu belirten Musa, seçimlere katılımın, bölgeler arası mesafeler göz önüne alındığında farklılıklar gösterebildiğini vurguladı.

Musa, Çin'de 2014'teki seçimlere ülkede kayıtlı seçmenlerin yüzde 18'inin katıldığı, bu oranın sonraki seçimlerin yapıldığı 2018'de ise yüzde 51'e ulaştığına dikkat çekerek "Bu, yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere giderek artan oranda katılım gösterdiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Seçim hazırlıklarının her aşamasında siyasi partilerin temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını, büyükelçilik ve bağlı başkonsolusluklar olarak altyapı elverdiği ölçüde en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirten Musa, "Vatandaşlarımızın seçimlere yoğun ilgi göstereceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, sabah saatlerinden itibaren Pekin Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi sırasında siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri ile müşahitler hazır bulundu. Müşahitler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Pekin'de oy kullanma işleminin sakin geçtiği ve düzenli ilerlediği değerlendirmesine bulundu.

Çin'de 3 gün sürecek oy vermek işlemi 7 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.