Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Manço'lu cevap! İşte gençler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Bay Kemal’in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor" paylaşımı yaptı. Kemal kılıçdaroğlu, o paylaşımı alıntılayıp gençlere, "Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın" diye seslendi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sosyal medya paylaşımına Barış Manço'nun "İşte Hendek İşte Deve" şarkısıyla yanıt verdi. Gençlere seslenen CHP lideri, "İşte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kşisel Twitter hesabından "Bay Bay Kemal’in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor" deyip şu suçlamalarda bulundu:

Kılıçdaroğlu bunlardan bahsetmiyor

- Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.

- Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg’un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor.

- LGBT’ye niçin arka çıktığı, Selo’nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor.

- Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin… Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz."

Bu rezaletler bir daha yaşanmasın diye...

Kılıçdaroğlu da soysal medya hesabından Erdoğan'ın bu paylaşımını alıntılayıp, "Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır." notuyla paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ardından da Barış Manço’nun, “İşte Deve İşte Hendek” şarkısını paylaştı.