AdBlue nedir, ne işe yarar? AdBlue hangi araçlarda kullanılır?

Dizel araçlarda kullanımı zorunlu olan AdBlue son zamanlarda maliyetler nedeniyle birçok kullanıcı tarafından tercih edilmiyor. Peki adblue nedir, ne işe yarar, dizel araçlarda adblue kullanılmazsa ne olur?

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Dizel araçlarda kullanımı zorunlu olan ancak giderek dolum masrafları nedeniyle tercih edilmemeye başlayan adblue kullanılmaması tasarruf yapmaya çalışırken araçlarınıza zarar verebilir. AdBlue çözeltisi, dizel araçların zararlı egzoz emisyonlarını büyük ölçüde azaltıyor. Ancak Türkiye’de bazı sürücüler, AdBlue arızaları ve dolum masrafını gerekçe göstererek araçlarındaki bu sistemi iptal ettirebiliyor. TrueBlue markası adı altında AdBlue üretimi gerçekleştiren Arbey Kimya’nın Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karahasanoğlu iptal işleminin hem çevreye hem de araç sahiplerinin cebine zarar verdiğine dikkati çekiyor.

AdBlue hangi araçlarda kullanılır?

Dizel motorlu araçlarda kullanımı zorunlu olan AdBlue sisteminin iptali, hem çevreye hem de araç sahiplerinin cebine zarar veriyor. AdBlue markasının kullanım haklarına ve VDA lisansına sahip firmalardan Arbey Kimya'nın Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karahasanoğlu, AdBlue iptaline ilişkin uyarılarda bulundu.

AdBlue ne işe yarar, nedir?

Dizel araçlardan yayılan zararlı egzoz emisyonlarının önemli oranda azaltılması için farklı sistemler uygulandığını hatırlatan Karahasanoğlu, bunlardan birinin de AdBlue çözeltisiyle kullanılan Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemi olduğunu söyledi.

Euro 6 standartları kapsamında, yeni üretilen dizel motorlu araçlarda SCR sistemi ve AdBlue kullanımının yasal açıdan zorunlu hale geldiğini anımsatan Karahasanoğlu, “Böylece insan sağlığına ve çevreye zararlı egzoz gazlarının salımı büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.” bilgilerini paylaştı.

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Karahasanoğlu, Türkiye’de bazı dizel motorlu araç sahiplerinin, AdBlue arızalarıyla uğraşmak ve düşük de olsa dolum masrafına katlanmak istemedikleri için AdBlue sistemini iptal ettirebildiğini hatırlattı.

Oysa Çevre Kanunu’nda 2018’deki değişiklik sonrası, bu işlemi yaptıranlara ciddi para cezaları öngörüldüğünü vurgulayan Karahasanoğlu, otomotiv üreticilerine göre AdBlue iptalinin yakıt tüketimini de artırdığını belirtti. Karahasanoğlu, “Dolayısıyla AdBlue iptali, astarı yüzünden pahalı hale geldi.” dedi.

Dizel araçlarda bin kilometre başına ortalama sadece 1 litre AdBlue kullanıldığının altını çizen Karahasanoğlu, “Bütün bunlar göz önüne alındığında AdBlue kullanmak, AdBlue iptaline göre çok daha hesaplı oluyor.” diye konuştu.

Karahasanoğlu, AdBlue kullanımının, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması kapsamındaki “net sıfır emisyon” hedefi ile Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çalışmaları bakımından da büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde “yeşil dönüşüm”ün küresel çapta daha çok gündeme geleceğini belirten Karahasanoğlu, AdBlue konusunun ayrıca yeşil ekonomi altyapısı açısından da ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.